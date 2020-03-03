الدوريات الأوروبية.. الريال يحسم الكلاسيكو وكورونا يؤجل ديربي إيطاليا

شهدت الملاعب الأوروبية جولة مثيرة للجدل ساد إيطاليا على خلفية تأجيل عدة لقاءات من بينها ديربي إيطاليا المنتظر بين جوفنتوس وإنتر ميلان، وفي إسبانيا رد ريال مدريد على منتقديه وحسم الكلاسيكو ليخطف الصدارة من غريمه برشلونة، وشهدت الملاعب الإنجليزية سقوط المتصدر ليفربول لأول مرة هذا الموسم أمام واتفورد، وفي ألمانيا وسع البايرن الفارق عن مطارده لايبزيج ل3 نقاط، في حين لم يشهد الدوري الفرنسي تغييرات تذكر.

فرض فيروس كورونا نفسه بقوة على الدوري الإيطالي للأسبوع الثاني على التوالي وتسبب بتأجيل 6 مباريات من هذه الجولة من بينها ديربي إيطاليا الكبير بين إنتر ميلان وجوفنتوس، وتسبب هذا التأجيل بخلق خلافات بين الأندية التي عارض بعضها التأجيل وأيد فكرة اللعب بدون جمهور لعدم وجود وقت للعب الجولات المؤجلة في الأسابيع القادم.

واستغل لاتسيو تأجيل لقاء منافسيه الإنتر وجوفنتوس ليتصدر الدوري بعد فوزه على نادي جنوى بثنائية نظيفة سجلها لويس ألبيروتو وخواكين كوريا في الدقيقتين 18 و21 على التوالي.

وواصل أتلانتا مسلسل نتائجه الكبيرة وحقق فوزا كاسحا على مستضيفه ليتشي بنتيجة 7-2 تناوب على تسجيلها كل من زباتا هاتريك، إيليسش، مورييل، مالينوفسكي، دوناتي لاعب ليتشي بالخطأ في مرمى فريقه، في حين سجل سابونارا ودوناتي هدفي أصحاب الأرض، وبهذا الفوز عزز النيرازوري الصغير مركزه الرابع.

وحقق روما فوزا مثيرا على كالياري بنتيجة 4-3 سجل أهداف الذئاب كل من كاليتنيتش هدفين، كلويفرت، ومختريان، أما أصحاب الأرض فسجل لهم غلفاو هدفين وبيريرو.

وواصل نابولي صحوته وحقق فوزا جديدا على تورينو بنتيجة 2-1 سجل هدفي نابولي مانولاس ودي لورينزو، بينما سجل إيديرا هدف الضيوف الوحيد.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية المرحلة 26:

1. لاتسيو 62 نقطة.

2. جوفنتوس 60 نقطة من 25 مباراة.

3. إنتر ميلان 54 نقطة من 24 مباراة.

4. أتلانتا 48 نقطة من 25 مباراة.

5. روما 45 نقطة.

بخر نادي واتفورد حلم فريق ليفربول بالتتويج باللقب دون هزيمة والحصول على الكأس الذهبية بعد أن ألحق به أول هزيمة في الدوري هذا الموسم.

فعلى أرضية ملعب فيكاردج رود حقق واتفورد فوزا كاسحا على ليفربول بنتيجة 3-0 سجلها إسماعيل سار هدفين وديني في الدقائق 54، 60، 72 على التوالي فوز جعل واتفورد يخرج من منطقة الهبوط ويستقر في المركز 17.

وسقط نادي ليستر سيتي بشكل مفاجئ أمام نوريتش متذيل الترتيب بهدف وحيد سجله ليويس في الدقيقة 70 في مباراة غاب عنها هداف الفريق جيمي فاردي بداعي الإصابة.

وتعادل تشيلسي مع بورنموث بنتيجة هدفين لهدفين، سجل هدفي تشيلسي الإسباني ماركوس ألونسو في حين سجل ليرما وكينغ هدفي بورنموث.

ولم يستفد مانشستر يونايتد من تعثر تشيلسي للاقتراب من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد أن تعادل مع إيفرتون بنتيجة 1-1 في مباراة مثيرة، تقدم إيفرتون مبكرا بهدف لوين في الدقيقة 3 وسجل برونو فيرنانديز هدف التعادل للشياطين الحمر في الدقيقة 31.

وفي مباراة مثيرة فاز ولفرهامبتون على توتنهام بنتيجة 3-2، سجل أهداف الذئاب كل من دوهيرتي، جوتا وخيمينز، في حين سجل بيرجوين وأورييه هدفي السبيرز.

وفي بقية المباريات فاز كريستال بالاس على برايتون بنتيجة 1-0، وست هام على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، وحسم التعادل السلبي مباراة نيوكاسل وبيرلي، وتأجل لقاء مانشستر سيتي وأرسنال وشيفيلد وأستون فيلا لموعد لاحق لارتباط مانشستر سيتي وأستون فيلا بنهائي كأس رابطة المحترفين والذي انتهى بفوز السيتي بهدفين لهدف، ليحقق السيتي أول ألقاب الموسم.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 28:

1. ليفربول 79 نقطة.

2. مانشستر سيتي 57 نقطة من 27 مباراة.

3. ليستر سيتي 50 نقطة.

4. تشيلسي 45 نقطة.

5. مانشستر يونايتد 42 نقطة.

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه في لقاء الكلاسيكو على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-0.

بدأ الريال المباراة بقوة وحاول الوصول لمرمى تيرشتيجن لكن محاولته افتقدت للخطورة، وبعدها سيطر البلوغرانا على مجريات الشوط الأول وأضاع ميسي وغريزمان عدة فرص محققة تألق كورتوا في صدها، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.

ودخل الملكي الشوط الثاني بقوة كبيرة وأظهر رغبة واضحة بالتسجيل وأضاع لاعبوه عدة فرص أبرزها تسديدة إيسكو التي تألق شتيجن بردها، وفي الدقيقة 71 تمكن فينيسيوس من تسجيل هدف السبق للملوك بعد تمريرة ذكية من كروس.

حاول بعدها برشلونة التعديل، ولكن كورتوا كان في الموعد وتصدى لانفرادة بريثويت، وفي الدقيقة 92 تمكن البديل ماريانو دياز من إضافة الهدف الثاني للميزينغي بعد دخوله بثوان.

فوز أوقف من خلاله الفريق الملكي سلسلة عدم الفوز على برشلونة في ملعبه في الدوري التي استمرت لعدة سنوات، واستعاد به الصدارة بفارق نقطة عن غريمه الأزلي.

وحقق إشبيلية فوزا صعبا على أوساسونا بنتيجة 3-2 سجل أهداف أبناء الأندلس كل من يوسف النصيري هدفين وأوكامبوس، في حين سجل هدفي الضيوف كل من هيرنانديز وروبيرتو توريس.

واستغل خيتافي تعادل أتلتيكو مدريد ليستعيد المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد أن حققا فوزا صعبا على ريال مايوركا بهدف وحيد.

وتعادل أتلتيكو مدريد مع إسبانيول متذيل الترتيب بهدف لمثله، تقدم إسبانيول أولا بهدف سافيتش في الدقيقة 24، وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عدل ساول النتيجة للضيوف من تسديدة رائعة.

وفي بقية المباريات فاز ريال سوسيداد على بلد الوليد بنتيجة 1-0، وأتلتيك بلباو على فياريال بذات النتيجة، وفالنسيا على ريال بيتيس 2-1، وإيبار على ليفانتي 3-0، وتعادل ليجانيس مع ديبورتيفو ألافيش بهدف لمثله، وغرناطة مع سيلتا فيغو من دون أهداف.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 26:

1. ريال مدريد 56 نقطة.

2. برشلونة 55 نقطة.

3. إشبيلية 64 نقطة.

4. خيتافي 45 نقطة.

5. أتلتيكو مدريد 44 نقطة.

ابتعد بايرن ميونخ بصدارة الدوري الألماني بعد فوزه على هوفنهايم وتعثر ملاحقه لايبزيج بالتعادل.

فعلى ملعب هوفنهايم سحق بايرن ميونخ أصحاب الأرض بسداسية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من كونتيو هدفين، كيميش، غنابري، غوريشكا، وأزيركزي، وشهد اللقاء رفع جمهور بايرن لافتات تهاجم رئيس نادي هوفنهايم ما أدى لتوقف المباراة قبل أن يكمل الفريقان ال10 دقائق الأخيرة على الواقف، حيث تبادل لاعبو الفريقين الكرة بين بعضهم البعض.

وانقاد لايبزيج لتعادل إيجابي على أرضية ميدانه أمام باير ليفركوزن، تقدم الضيوف أولا بهدف بايلي في الدقيقة 29، وعدل باتريك شيك النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 32.

وحقق بروسيا دورتموند فوزا صعبا على فرايبورج بهدف وحيد سجله سانشو في الدقيقة 15.

وفي بقية المباريات فاز بروسيا مونشنغلادباخ على أوجسبورغ بنتيجة 3-2، وماينز على بادربون بنتيجة 2-0، وكولون على شالكه 3-0، وتعادل يونيون برلين مع فولفسبورغ 2-2، وفورتونا دورسلدوف مع هيرتا برلين 3-3، وتأجل لقاء إنتراخت فرانكفورت وفيردربريمن لموعد لاحق.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 24:

1. بايرن ميونخ 52 نقطة.

2. لايبزيج 49 نقطة.

3. بروسيا دورتموند 48 نقطة.

4. بروسيا مونشنغلادباخ 46 نقطة.

5. باير ليفركوزن 44 نقطة.

اقترب باريس سان جيرمان من التتويج بلقب الدوري الفرنسي بعد أن حقق انتصارا كبيرا على ضيفه ديجون برباعية نظيفة سجلها ساربيا، مبابي هدفين، وإيكاردي.

وواصل مارسيليا مطاردته للنادي العاصمي وحقق فوزا صعبا على تيم أولمبيك بنتيجة 3-2، سجل أهداف مارسيليا بينيدتو هاترك، في حين سجل هدفي أصحاب الأرض زين الدين فرحات وديو.

وحقق ليون فوزا مهما على جاره سانت إيتيان بنتيجة 2-0 فوز جعل ليون يقترب المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي بقية المباريات فاز مونبيلييه على ستراسبورغ 3-0، ورين على تولوز، وأنجيه على ستاد بريست، وميتز على أميان وليل على نانت بنتيجة واحدة هي 1-0، وتعادل بورود مع نيس وموناكو مع ستاد ريمس بنتيجة 1-1.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 27:

1. باريس سان جيرمان 68 نقطة.

2. مارسيليا 55 نقطة.

3. رين 47 نقطة.

4. ليل 46 نقطة.

5. ليون 40 نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية