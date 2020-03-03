التعادل الإيجابي يحسم مباراة البروق ودارنس

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها نتيجة مباراة البروق ودارنس لحساب منافسات الجولة السابعة من دوري الرديف الذي يشرف عليه الاتحاد الفرعي لكرة القدم الجبل الأخضر.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة بعد طرد أحد لاعبي فريق البروق ومن ثم احتساب الحكم لركلتي جزاء إحداهما للأفريقي والأخرى للبروق خلال زمن المباراة الأصلي، لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ليرفع الأفريقي رصيده إلى 14 نقطة من 7 مباريات، في حين رفع البروق رصيده إلى 13 نقطة من 7 مباريات.

يذكر أن الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالجبل الأخضر، أعلن مطلع شهر ديسمبر الماضي، انطلاق منافسات الموسم الجديد لدوري الفئات السنية والصغرى ودوري الرديف.

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