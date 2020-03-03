اخبار الرياضة

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البروق ودارنس

تم النشر منذُ 35 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها نتيجة مباراة البروق ودارنس لحساب منافسات الجولة السابعة من دوري الرديف الذي يشرف عليه الاتحاد الفرعي لكرة القدم الجبل الأخضر.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة بعد طرد أحد لاعبي فريق البروق ومن ثم احتساب الحكم لركلتي جزاء إحداهما للأفريقي والأخرى للبروق خلال زمن المباراة الأصلي، لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ليرفع الأفريقي رصيده إلى 14 نقطة من 7 مباريات، في حين رفع البروق رصيده إلى 13 نقطة من 7 مباريات.

يذكر أن الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالجبل الأخضر، أعلن مطلع شهر ديسمبر الماضي، انطلاق منافسات الموسم الجديد لدوري الفئات السنية والصغرى ودوري الرديف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق