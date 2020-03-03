القلعة يتوج ببطولة بادر لكرة الصالات

اختتمت في قاعة “سبها للألعاب الرياضية” بطولة (بادر لكرة القدم داخل الصالات) بفوز فريق القلعة من بلدة ودان على فريق الهاروج من بلدة الفقهاء بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء زمن المباراة بالتعادل “2-2”.

وشارك في البطولة 26 فريقا يتبعون أندية مختلفة بالمنطقة الجنوبية و12 حكما معتمدين من لجنة التحكيم والاتحاد الفرعي في المنطقة الجنوبية.

وسجل خلال مباريات البطولة 201 هدف و23 بطاقة صفراء و 6 بطاقات حمراء؛ وبلغ عدد مباريات البطولة 27 مباراة في زمن قارب الأسبوعين.

وطالب “التايب حسن” رئيس اللجنة المشرفة على البطولة؛ الجهات المختصة بضرورة الاهتمام بالصالة الرياضية ومرافقها لكي يتسنى تنظيم مختلف البطولات في الفترة القادمة.

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