انطلاق البطولة الأولى لأندية الجبل الغربي

على أرضية الملعب الرئيسي في مدينة الزنتان انطلقت أولى مباريات البطولة الأولى لأندية الجبل بعد مراسم احتفال قصيرة بدأها أطفال صغار دخلوا حاملين أسماء الأندية المشاركة في البطولة تلتها كلمة من رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وهي لجنة العمل التطوعي بالزنتان، وتصافح الفريقان وأخذا الصور التذكارية.

وانطلقت أولى مباريات البطولة بين فريقي الشروق بالزنتان والجبل بالأصابعة والتي انتهت بنتيجة عريضة لصالح الشروق بـ7 أهداف مقابل هدف واحد جاء 4 منهم في الشوط الأول بينهم ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني أضاف الشروق 3 أهداف أخرى ويسجل بعده الجبل بالأصابعة هدفه اليتيم ليحصل الشروق على أول 3 نقاط في البطولة.

وستستمر مباريات البطولة بواقع مباراتين في اليوم وبمشاركة واسعة من أندية الجبل وهي النصر والشروق والوحدة من مدينة الزنتان والجبل من الأصابعة والاعتصام من الرياينة والتحدي من الحرابة والنضال من القريات.

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