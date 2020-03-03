الداخلية التونسية تفتح أبواب ملعب رادس للمواجهات الأفريقية

وافقت وزراة الداخلية التونسية على السماح بدخول 50 ألف متفرج إلى ملعب رادس لمتابعة مباراتي الترجي والنجم الساحلي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت موافقة الداخلية التونسية بعد طلب من إدارة الأندية وتلبية لمطالب الجماهير الرياضية حيث عاد ممثلا تونس بنتائج سلبية من خارج الديار في مباريات الذهاب إذ فقد الترجي نتيجة لقائه أمام الزمالك بثلاثة أهداف لهدف بينما خسر النجم الساحلي من الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد.

ويسعى الفريقان التونسيان للتأهل إلى الدور المقبل خاصة بوجود دعم كبير من جمهوريهما.

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