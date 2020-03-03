ليفربول أمام مهمة صعبة في “ستامفورد بريدج”

عقب الأداء المخيب والسقوط في ملعب فيكارج رود معقل واتفورد، يرحل ليفربول متصدر البريمرليغ بداية الأسبوع لمواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في إطار مباريات ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي .

وسيسعى يورغن كلوب واللاعبون خلال المواجهة إلى نسيان الخسارة الأخيرة بثلاثية والتي تعد الأولى لهم في الدوري منذ يناير من العام الماضي والعودة للسكة الصحيحة والتي وضعتهم في الصدارة بفارق مريح عن أقرب المنافسين، فيما يعد مشوار الريدز في الكأس متذبذبا بعد التأهل إلى الدور الخامس بفوزه على شورزسبري تاون بهدف نظيف في مباراة الإعادة .

ومن الجانب الآخر سيكون البلوز مطالبين بتحقيق الانتصار واستغلال عاملي الأرض والجمهور وحالة ليفربول بعد الخسارة في أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد وأمام واتفورد في البريمرليغ فالفرصة تعد الأهم لأبناء فرانك لامبارد الذي يحتل المركز الرابع في الدوري مبتعدا بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد وولفرهامبتون .

وستضع المباراة أحد الفريقين في دور الثمانية والمتأهل بينهما سيكون هو الأقرب للمنافسة على اللقب في ظل تواجد أغلب الفرق الكبرى كحامل اللقب مانشستر سيتي وجاره اليونايتد إضافة إلى أرسنال المتأهل لربع النهائي.

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