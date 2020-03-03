“فيروس كورونا” يشل أحداث الرياضة العالمية

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم انعكست الفوضى على الأحداث الرياضية في الصين وعدد من دول القارة الآسوية وبدأ العالم باتخاذ إجراءات احترازية لكي لا يصل كورونا إلى أوروبا والعالم ويؤثر على الأنشطة الرياضية المختلفة .

وباتت العديد من المسابقات الرياضية مهددة بالإلغاء أو التأجيل، فالدوري في الصين تم تعليقه، إضافة إلى أغلب الأنشطة الرياضية في كل من كوريا الجنوبية، وبعض المباريات والرياضات في اليابان، ما زرع الشك في إمكانية استضافة اليابان لأولمبياد طوكيو بعد قرابة ثلاثة أشهر من الآن، فالوضع أصبح على المحك.

كما وضع الاتحاد الدولي لألعاب القوى العام المقبل موعدا جديدا لبطولة العالم داخل القاعات المقررة في الصين، أما في أوروبا فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم وضع احتمالية تأجيل اليورو الذي سيقام في الثاني عشر من يونيو القادم كما من المتوقع أن يلعب عدد من المباريات في دوري الأبطال بدون حضور الجمهور كما حصل في مواجهة إنتر ميلانو ولودوغوريتس في اليوروباليغ على ملعب جوزيبي مياتزا .

وأرجأت ملاعب إيطاليا العديد من المباريات بعد تفشي الفيروس في بعض الأقاليم، والحكومة الإيطالية وضعت القرار بالشراكة بين الاتحاد الإيطالي ورابطة الأندية لحسم قرار خوض بعض المباريات بدون جمهور إضافة إلى تأجيل عدد منها إلى وقت لاحق كقمة يوفنتوس وإنتر ميلانو، فيما تدرس إسبانيا خوض بعض المواجهات دون حضور المشجعين كقرار لحماية الجميع من تفشي فيروس كورونا .

ويعد العالم الآن في مشكلة كبرى فالفيروس ينتشر بسرعة كبيرة ويهز عرش الرياضة في مختلف القارات والتأجيل يهدد أغلب التظاهرات الرياضية المقبلة، خاصة أن هذا العام يعد من بين الأكثر نشاطا من ناحية البطولات كالأولمبياد واليورو وكوبا أمريكا، فهل ستتواصل التأجيلات أم أن كورونا سيواصل شل الرياضة.

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