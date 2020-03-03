تحديد موعد مبدئي لديربي إيطاليا المُؤجل

توصل الاتحاد الايطالي لكرة القدم ورابطة الدوري إلى موعد جديد لمواجهة ديربي الكرة الإيطالية بين يوفنتوس وضيفه إنتر ميلانو في قمة الأسبوع السادس والعشرين.

وأشارت التقارير إلى أن ديربي إيطاليا من المفترض أن يلعب الاثنين المقبل التاسع من مارس إضافة إلى أربع مباريات أخرى تم تأجيلها من الأسبوع الماضي، وكانت رابطة الأندية الإيطالية واتحاد اللعبة قد عقدا اجتماعا مع الأندية من أجل حل مشكلة التأجيلات، وسيتم تأجيل الجولة السابعة والعشرين بكاملها حتى إشعار آخر.

وكان من المفترض أن تقام المباراة خلف أبواب مغلقة وبدون جمهور في أعقاب تفشي فيروس كورونا في عدد من الأقاليم الإيطالية.

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