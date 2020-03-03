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البافاري يرحل لمواجهة شالكه في كأس ألمانيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يرحل بايرن ميونيخ لمواجهة مضيفه شالكه الليلة على ملعب فيلتينس أرينا في ربع نهائي كأس ألمانيا وعينه على مواصلة انتصاراته في كل البطولات.

ويسعى البايرن بقيادة المدرب هاينس فليك للتأهل إلى دور الثمانية وقطع خطوة للاحتفاظ باللقب حيث سيعول على لاعبيه الشبان والبرازيلي فيليب كوتينهو الذي من المتوقع أن يلعب أساسيا بعد تألقه أمام هوفنهايم في البوندسليغا.

وسيفتقد الفريق البافاري لهدافه روبيرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة في مباراة تشيلسي بدوري الأبطال، في المقابل يطمح شالكة لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيقه الفوز وإبعاد البايرن عن المسابقة من ثمن النهائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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