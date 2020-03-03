انطلاق منافسات ألعاب القوى للعدو الريفي لمراحل التعليم الأساسي في بنغازي

بنغازي 03 مارس 2020 (وال)- انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات العدو الريفي لمراحل التعليم الأساسي على مستوى بلدية بنغازي.

هذا ويشرف على المنافسات الاتحاد الفرعي للألعاب القوى بالمنطقة الشرقية.

وقال رئيس قسم التربية البدنية بمكتب النشاط بنغازي الأستاذ فتحي سعد الحاسي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: “اليوم كانت الانطلاقة لمنافسة العدو الريفي لجميع مراحل التعليم لفئة البنين على مستوى مدينة بنغازي، بمشاركة مكاتب النشاط : سيدي خليفة، السلاوي، البركة.

وأضاف الحاسي أن الانطلاقة كانت لمرحلة الابتدائي من مفرق فندق تيبستي السياحي حتى المدينة الرياضية، بينما كانت الانطلاقة لمرحلتي الإعدادي والثانوي من فندق أوزو السياحي حتى المدينة الرياضية.

وأشار الحاسي إلى أن الفائزين بالتراتيب الثلاثة الأولى، ستكون لهم المشاركة في سباق العدو الريفي على مستوى ليبيا في مدينة الكفرة، وأن منافسات العدو الريفي للبنات ستكون في 16 مارس الجاري على مستوى بلدية بنغازي.

وفي ختام المنافسات كانت التراتيب الأولى من كل مرحلة على نحو التالي:

الابتدائي

أعبيد عمران إبراهيم من المؤسسة الوفاء

أحمد مفتاح محمد من منطقة تيكا

عمار إبراهيم من مؤسسة أم حبيبة

الإعدادي

من مدرسة خالد بن الوليد :

أسلام طاهر طه

عبد الرحمن ونيس العمامي

أبو بكر صالح الأوجلي

الثانوي

إبراهيم شها شده من مؤسسة الوحدة الوطنية

عبد الله محمد مفتاح

أنس محمد بنغازي. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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