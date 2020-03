أخبار ليبيا24- خاص اختتتمت على أرضية مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية 2020 (فئة تحت الناشئين) بتتويج نادي مخلوف الرياضي بالترتيب الأول على مستوي الأندية وحل نادي القادسية ثانيا، وجاء في الترتيب الثالث نادي الأخضر. وفِي باقي الأوزان فكانت النتائج التالية: وزن 53 : الأول : صلاح سالم مفتاح … […]

