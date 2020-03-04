صغيرتان ليبيتان تجذبان الأنظار في مسابقات الكاراتية في مصر

أخبار ليبيا 24 – خاص
نجحت الشقيقتان إيمان و نوران علاء العبيدي في تحقيق نتائج مبهره في لعبة الكاراتيه في جمهورية مصر العربية .
حيث نجحت البطلة الليبية إيمان البالغة من العمر 8 سنوات في حصد بطولة مصر للكوميتية فردي وزن 28 كيلو خلال مشاركتها في البطولةً .
من جهتها، تحصلت شقيقتها البطلة نوران على الحزام الأسود من الدرجه الأولى ناشئين لفئة 11 عام .
ويشرف على تدريبات البطلتان المدرب على رمضان، وتأتي مشاركة الشقيقتان باسم أكاديمية مكة للرياضة منذ عام 2017 .
وسبق للبطلتان الليبيتان تحقيق العديد من البطولات الأساسية والتنشطية في اللعبة.
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