صغيرتان ليبيتان تجذبان الأنظار في مسابقات الكاراتية في مصر

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجحت الشقيقتان إيمان و نوران علاء العبيدي في تحقيق نتائج مبهره في لعبة الكاراتيه في جمهورية مصر العربية .

حيث نجحت البطلة الليبية إيمان البالغة من العمر 8 سنوات في حصد بطولة مصر للكوميتية فردي وزن 28 كيلو خلال مشاركتها في البطولةً .

من جهتها، تحصلت شقيقتها البطلة نوران على الحزام الأسود من الدرجه الأولى ناشئين لفئة 11 عام .

ويشرف على تدريبات البطلتان المدرب على رمضان، وتأتي مشاركة الشقيقتان باسم أكاديمية مكة للرياضة منذ عام 2017 .

وسبق للبطلتان الليبيتان تحقيق العديد من البطولات الأساسية والتنشطية في اللعبة.

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