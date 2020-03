مبابي يبعث إشارة جديدة لاستكمال مخطط رئيس ريال مدريد!

مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي [المصري اليوم]

أعطى مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي فرصة جديدة لوسائل الإعلام الإسبانية، للتكهن حول مستقبله في الموسم المقبل أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد موقفه الصادم الأخير تجاه الجماهير الباريسية في أعقاب اكتساح ديغون برباعية نظيفة في الجولة الـ27 للدوري الفرنسي، على حسب موقع القدس العربي.

وقالت صحيفة “ليكيب” إن صاحب الـ22 عاما لم ينس انتقاد المشجعين له أثناء مباراة بوردو، التي حسمها “إلبي إس جي” برباعية مقابل ثلاثة، الأسبوع قبل المقبل، برفع لافتة حملت عبارات شديدة اللهجة له ولباقي النجوم الكبار، تعبيرا عن غضبهم بعد الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وسجل بطل العالم اعتراضه على هجوم المشجعين برد نفس العبارة ” الخوف من الانتصارات؟”، وذلك في منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يصعد الخلاف معهم بتجاهل التوجه إلى المدرجات كباقي اللاعبين لمبادلة الجماهير التحية كما يحدث بعد نهاية كل مباراة، وبدلا من ذلك توجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.

وفي آخر تحديث على أزمة مبابي والجماهير التي جاءت بعد أزمته الشهيرة مع المدير الفني توماس توخيل، اعتراضا على استبداله أمام مونبيلييه في مباراة الأسبوع الـ22 لليغ1، أفادت نفس الصحيفة الفرنسية، نقلا عن مصدر مقرب من رئيس النادي الملكي، بأنه يتلقى رسائل اللاعب بسعادة غامرة، وقريبا سيبدأ تنفيذ اتفاقه مع الوالد ويلفريد مبابي لتحقيق حلم نجله بنقله إلى “سانتياغو بيرنابيو”.

وذكر المصدر بالنص “انتقال مبابي إلى ريال مدريد مجرد مسألة وقت”، مع التنويه بأن تواصل الأشخاص المقربين من بيريز مع مبابي الأب يقتصر على مناقشات وأفكار عن كيفية انتقاله إلى معقل الملوك، دون التفاوض مع اللاعب أو مناقشة الأمور المادية، حفاظا على علاقة الود التي تجمعه بالملياردير القطري ناصر الخليفي.

وفي الختام، لفت التقرير إلى أن بيريز سيحافظ على هدوئه، إلى أن يحين الوقت المناسب ليبدأ بنفسه مفاوضات صفقة العقد مع نظيره في النادي الباريسي، مع التأكيد أن الريال لن يلجأ إلى الطرق الملتوية، بل سيضع الكرة في ملعب ناصر الخليفي ليقرر بنفسه مصير اللاعب، وهذا سيحدث بمجرد أن تفشل كل محاولات إقناع كيليان بتأمين مستقبله في عاصمة الموضة.

ومنذ فترة طويلة، يسير مبابي على خطى إدين هازارد، بعدم تفويت فرصة للإطراء على مواطنه زين الدين زيدان، مع تمنيات من القلب بتحقيق حلم العمل معه في يوم من الأيام، والعكس بالنسبة لزيزو، وهو ما يعزز من حين لآخر شائعات ذهابه إلى الريال، باعتباره كما تصفه “آس” و “ماركا” وباقي المنابر المدريدية “غالاكتيكوس عصر ما بعد كريستيانو رونالدو”.

