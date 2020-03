أرقام سلبية لليفربول بعد السقوط أمام تشيلسي

اهتزت شباك ليفربول في آخر 4 مباريات 8 مرات [انترنت]

تبخرت أحلام نادي ليفربول في التتويج بالثلاثية هذا الموسم (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا)، بخروجه من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، إثر خسارته أمس أمام تشيلسي (0-2).

وسجل ليفربول بعد هذه الخسارة والخروج من الدور الخامس لكأس إنجلترا، مجموعة من الأرقام السلبية وهي كالتالي:

تكبد ليفربول الهزيمة في المباراة الثالثة على التوالي خارج ملعبه في جميع المسابقات، وذلك للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر 2014، تحت قيادة المدرب بريندان رودرجز حينها.

خسر ليفربول 3 مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها في كافة المسابقات، وهو نفس عدد الهزائم التي تكبدها في المباريات الـ66 التي سبقتها.

استقبلت شباك ليفربول هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية، للمرة الأولى منذ الفترة ما بين مايو وأغسطس 2016.

اهتزت شباك ليفربول في آخر 4 مباريات 8 مرات.

