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أرقام سلبية لليفربول بعد السقوط أمام تشيلسي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

اهتزت شباك ليفربول في آخر 4 مباريات 8 مرات [انترنت]

تبخرت أحلام نادي ليفربول في التتويج بالثلاثية هذا الموسم (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا)، بخروجه من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، إثر خسارته أمس أمام تشيلسي (0-2).

وسجل ليفربول بعد هذه الخسارة والخروج من الدور الخامس لكأس إنجلترا، مجموعة من الأرقام السلبية وهي كالتالي:

تكبد ليفربول الهزيمة في المباراة الثالثة على التوالي خارج ملعبه في جميع المسابقات، وذلك للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر 2014، تحت قيادة المدرب بريندان رودرجز حينها.

خسر ليفربول 3 مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها في كافة المسابقات، وهو نفس عدد الهزائم التي تكبدها في المباريات الـ66 التي سبقتها.

استقبلت شباك ليفربول هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية، للمرة الأولى منذ الفترة ما بين مايو وأغسطس 2016.

اهتزت شباك ليفربول في آخر 4 مباريات 8 مرات.

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