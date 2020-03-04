تشيلسي يطيح بليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي

تقرير 218

جاءت رحلة ليفربول إلى ملعب ستامفورد بريدج بعد تراجع الفريق في الفترة الأخيرة وخسارته أمام واتفورد في البريمرليغ .

وبدأ الريدز الضغط منذ البداية وساديو ماني اقترب من التسجيل لولا الحارس كيبا، ليرد البلوز بفرصة أكثر خطورة عبر البرازيلي ويليان تصدى لها الحارس أدريان، وارتكب الحارس الإسباني بعد دقائق خطأ فادحا في التصدي لتسديدة ويليان الذي افتتح أهداف المباراة واضعا فريقه في المقدمة منذ ربع الساعة الأولى.

وتحرر ليفربول من مناطقه وتحصل على جملة من الفرص في هجمة واحدة وسط تألق لأغلى حارس في التاريخ كيبا إرازابالاغا والذي أبعد الكرة في أكثر من مناسبة.

وفي الشوط الثاني دخل تشيلسي لحسم المواجهة التسديدة الأولى عبر ميسون ماونت من ضربة حرة مباشرة والعارضة كانت حاجزا أمام تسجيل البلوز، بعدها بدقائق ومن خطأ دفاعي لرفقاء فان دايك تمكن روز باركلي من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض والجمهور مؤكدا أحقية فريقه بالاستمرار في مسابقة الكأس .

وكان تشيلسي الأخطر بامتياز وفي هجمة مرتدة خطفها بيدرو رودريغيز كاد اللاعب الإسباني أن يعزز تقدم فريقه بالهدف الثالث وأن يمضي بفوز كبير على أبرز فرق إنجلترا في الوقت الراهن إلا أن فرصته تصدى لها الحارس أدريان، وبعدها الفرصة الأخطر كانت للمهاجم أوليفيه جيرو الذي منعته عارضة الريدز من التسجيل من جديد، ليتأهل البلوز إلى ربع نهائي كأس إنكلترا ويواصل طريقه الصحيح فيما خسر ليفربول للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات بجميع البطولات وسط تراجع في الأداء.

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