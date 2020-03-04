ختام دورة للمدربين في تخصص البومزي

اختتمت يوم الثلاثاء، دورة الحركات الأساسية والبومزي للمدربين ومساعدي المدربين (المستوى الثالث)، والتي نظمتها لجنة المدربين بالاتحاد العام الليبي للتايكوندو، بالتعاون مع اللجنة الفنية للبومزي.

وأقيمت الدورة داخل القاعة الرياضية لمدرسة (ISM)، في منطقة “قرجي”، بطرابلس ، وشارك فيها عدد من المدربين والمساعدين في الأندية والقاعات الرياضية المسجلة لدى الاتحاد العام الليبي للتايكوندو، من أجل الرفع من مستوى كفاءتهم ، ومدهم بكل ما هو جديد في صنف البومزي وفق التحديثات والتعديلات الدولية، وسيتم إشراكهم في بطولة ليبيا للبومزي التي ستقام خلال الفترة القادمة، كما ستتم إعادة الدورة بنفس المستوى بعد أسبوع للذين لم تسمح لهم ظروفهم بحضور الدورة والمشاركة فيها .

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