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إصدار جدول النهائيل دوري الآمال في بنغازي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي، عن جدول مباريات الأسبوع الأول من المرحلة النهائية لبطولة فئة الآمال للموسم الرياضي 2019 / 2020 .

وقد تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين تتبارى في مرحلة ذهاب فقط ومن ثم سيقام دوري رباعي من أجل التتويج بالترتيبين الأول والثاني.

ومن المقرر أن تقام جميع المباريات على ملعب شهداء بنينا، حيث سيلتقي الصداقة مع الهلال، والسد مع النهر يوم الجمعة، فيما سيلتقي النصر مع التحدي يوم السبت لحساب المجموعة الثانية، أما فيما يتعلق بالمجموعة الأولى فسيتقابل يوم السبت الأهلي بنغازي مع الأخضر والمروج مع الحرية، فيما ستقام يوم الاثنين مباراة واحدة تجمع بنغازي الجديدة مع الشمال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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