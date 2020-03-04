نادي الحرية سلوق يفتتح ملاعبه بعد انتهاء أعمال التعشيب والصيانة

سلوق 04 مارس 2020 (وال) – أكد نائب رئيس مجلس الإدارة بنادي الحرية سعد الفاخري افتتاح ملاعب النادي بلقاء ودي على أرضية الملعب جمع فريق آمال الحرية بآمال الأهلي بنغازي، بحضور عدد من الرياضيين وأهالي مدينة سلوق وعدد من وسائل الإعلام .

الفاخري أضاف – لوكالة الانباء الليبية – أن إدارة النادي تسعى إلى النهوض بالنادي، وإيصاله إلى درجات أكبر عن طريق خطة متكاملة تتبعها إدارته تشمل جميع الجوانب وعلى رأسها الجانب الاستثماري لضمان مصدر تمويل قوي ومستمر من أجل دعم جميع الألعاب الرياضية وجميع الفئات بالنادي، مؤكداً أن النادي أيضا سيفتتح مصادر استثمارية أخرى .

وتابع قائلاً : “إنه بعد تجهيز الملاعب وتعشيبها سيكون بإمكان جميع الفئات مواصلة تمريناتها بدون أي مشاكل وبكل أريحية، مشيراً أن ناديه يطمح إلى الوصول إلى الدرجة الأولى والمشاركة في الدوري الليبي الممتاز كغيره من الأندية وأن هذا الطموح هو محل اهتمام الإدارة .

وفي ختام حديثه، دعا الفاخري الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية إلى دعم الأندية الرياضية ومساندتها ومتابعة المستجدات على الساحة الرياضية في البلاد، وذلك لأن الاستثمارات قد لا تكون قادرة على سد احتياجات النادي.

وتابعت وكالة الأنباء الليبية التمرينات الرياضية للفئات السنية والتي تجري على أرضية الملاعب التي افتتحت في الأيام القليلة الماضية، والتقت بمساعد مدرب الفئات السنية بالنادي ماجد المهدي، وأكد أن افتتاح ملاعب النادي إنجاز يحسب لناديه وأنه أصبح بإمكان جميع الفئات مواصلة تدريباتها بدون أي مشاكل .

وقال المهدي إن فريق الآمال الآن يواصل تدريباته بعد تصدره على مجموعته حيث سيلتقي السبت المقبل آمال المروج، لافتاً إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق .

وأوضح أن فئة البراعم بالنادي تتلقى تدريبات جيدة، موجهاً الشكر لإدارة النادي وجمهوره والطاقم الإداري على تلبية جميع احتياجات النادي ودعمه ومتابعة التمرينات . (وال – سلوق) ع م

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