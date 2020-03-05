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وصول بطاقات العضوية لمشجعي الميلان في ليبيا

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت رابطة مشجعي نادي اى سي ميلان الإيطالي في ليبيا عن وصول بطاقات عضوية النادي اللومباردي الخاصة بالأعضاء الليبيين.

وقد أشارت رابطة الروسونيري في منشور على الصفحة الخاصة بها على الفيسبوك إلى أن تسليم البطاقات متاح منذ يوم الأربعاء في متجر تكنوسات للإلكترونيات الواقع في منطقة بن عاشور بطرابلس.

وبيّنت أنه سيتم التنسيق مع أصحاب بطاقات العضوية في المناطق الواقعة خارج نطاق طرابلس من أجل استلام بطاقاتهم، كما أشارت الرابطة إلى أن باب التسجيل للحصول على بطاقات للأعضاء الجدد سيعلن عن فتحه مع بداية الموسم الكروي الجديد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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