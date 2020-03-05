وصول بطاقات العضوية لمشجعي الميلان في ليبيا

أعلنت رابطة مشجعي نادي اى سي ميلان الإيطالي في ليبيا عن وصول بطاقات عضوية النادي اللومباردي الخاصة بالأعضاء الليبيين.

وقد أشارت رابطة الروسونيري في منشور على الصفحة الخاصة بها على الفيسبوك إلى أن تسليم البطاقات متاح منذ يوم الأربعاء في متجر تكنوسات للإلكترونيات الواقع في منطقة بن عاشور بطرابلس.

وبيّنت أنه سيتم التنسيق مع أصحاب بطاقات العضوية في المناطق الواقعة خارج نطاق طرابلس من أجل استلام بطاقاتهم، كما أشارت الرابطة إلى أن باب التسجيل للحصول على بطاقات للأعضاء الجدد سيعلن عن فتحه مع بداية الموسم الكروي الجديد.

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