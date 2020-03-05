ختام منافسات لعبة كرة تنس الطاولة لمراحل التعليم الأساسي ببنغازي

بنغازي 05 مارس 2020 (وال)- اختتم قسم النشاط المدرسي بقطاع التربية والتعليم بنغازي اليوم الخميس، منافسات لعبة كرة تنس الطاولة لمراحل التعليم الأساسي ببنغازي.

هذا وقد أقيمت منافسات اللعبة في صالة الألعاب بالمدينة الرياضية بنغازي، بإشراف الاتحاد الليبي لكرة تنس الطاولة، استهدفت جميع مراحل التعليم لفئة البنين بقطاعين العام والخاص.

وقال الحكم العام في اللعبة السيد حمدي العربي السنوسي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “اليوم انطلقت منافسات لعبة كرة تنس الطاولة لجميع مراحل التعليم الأساسي لفئة البنين، بمشاركة 3 مؤسسات تعليمية في مرحلة ابتدائي، وعدد 7 مؤسسات تعليمية في مرحلة أعدادي، وعدد 12 مؤسسة في مرحلة الثانوي”.

وأضاف السنوسي : “كانت نظام المنافسة اليوم بخروج المغلوب، ومنافسات اللعبة لفئة البنات ستكون يوم الأحد القادم، وهناك سيكون دور يُسمى الترضية، للحصول على الترتيب الأول حتى الترتيب العشرين.

وأوضح السنوسي أن النتائج جاءت على النحو التالي:

التعليم الابتدائي

محمد عبد الكريم طاهر / زينة الحياة

عبد الرحمن جمال زينوبة /الأمير

علي نور الدين القبائلي /النور

خالد جابر المجبري / بلال بن رباح

التعليم الإعدادي

محمد جمال زينوبة / جمال عبد الناصر

وسام وائل القلال/ يوسف بوكر

محمد طارق الفرجاني / يوسف بوكر

عارف خليل العبيدي/الترّية

التعليم الثانوي

حسين محمد الفرجاني / نور الموهوبين

عبد الروؤف بشير الشريف / حدائق بابل

عبد المولى مجدي صوان / نور الموهوبين

أيوب مفتاح أمهنى / شباب الثورة. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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