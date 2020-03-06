رابطة الأندية الإيطالية تحدد موعد ديربي إيطاليا

تقرير 218

بعد شد وجذب خلال الأيام الماضية كشفت رابطة الدوري الإيطالي مواعيد المباريات المؤجلة من الجولة 26 والتي أرجئت بسبب تفشي فيروس كورونا في عدد من الأقاليم الإيطالية .

وبعد الاجتماع مع الحكومة الإيطالية والاتحاد الإيطالي لكرة القدم أصدرت الرابطة بيانها بخوض المباريات بدون حضور الجمهور حتى الثالث من أبريل المقبل.

وستلعب المباراة الأبرز بين يوفنتوس وإنتر ميلانو في ديربي إيطاليا الكبير بعد تأجيلها الأسبوع الماضي الأحد على ملعب أليانز ستاديوم بدون حضور الجمهور بعد عديد المشاورات بين الأندية الكبرى وتراشق بين إدارة الإنتر والرابطة الإيطالية لكن القرار النهائي اتخذ وتم حسمه من قبل السطات العليا في إيطاليا .

وتسبب فيروس كورونا بتأجيل العديد من المباريات في الدوري والكأس إلا أن الرابطة حددت أن مباريات ميلان وجنوا في السان سيرو وبارما مع سبال وسامبدوريا أمام فيرونا وأودنيزي وفيورنتينا ستلعب أيضا خلف أبواب مغلقة الأحد المقبل فيما سيستقبل ساسولو ضيفه بريشيا يوم الاثنين .

وأنهت رابطة الأندية الإيطالية الجدل لفترة وجيزة وربما يفتح الباب من جديد قبل بداية أبريل، فهل سيعود الجمهور للملاعب الإيطالية بعد تفشي كورونا ؟ أم أن التأجيلات ستتواصل وربما تصل لأبعد بكثير .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية