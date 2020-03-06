بلباو يضرب موعدا مع سوسيداد في نهائي كأس الملك

بلغ أتلتيك بلباو نهائي كأس ملك إسبانيا رغم الخسارة في إياب نصف النهائي أمام مضيفه غرناطة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتقدم غرناطة في الدقيقة 48 بواسطة كارلوس فيرنانديز، وأضاف هيرمان سانشيز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 76، لقلص لاحقا يوري بيرشيش الفارق للفريق الباسكي قبل نهاية الوقت الأصلي بـ9 دقائق مانحا فريقه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لمصحلة بلباو بهدف دون مقابل لينجح في التأهل بمجموع المباراتين بهدفين لمثلهما إلا أنه تأهل بتسجيله خارج الأرض .

وسيلتقي أتلتيك بلباو أمام جاره ريال سوسيداد في النهائي يوم 18 أبريل المقبل على ملعب رامون سانشيز بيثيخوان في إشبيلية .

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