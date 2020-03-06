اخبار الرياضة

يويفا يبدأ طرح تذاكر نهائي أبطال أوروبا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن بدء طرح تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي والذي سيحتضنه ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا .

وذكرت الصحيفة الكاتالونية أن اليويفا بدء طرح 6 آلاف تذكرة للبيع كمرحلة مبدئية فيما سيواصل بيع كمية أخرى حتى 12 مارس الجاري، ومن المتوقع أن يتحصل الفريقان اللذان سيصلان للنهائي على 20 ألف مقعد لكل منهما فيما ستقسم باقي التذاكر على الاتحادات الرياضية والشركات والجهات الراعية .

وقسمت التذاكر إلى أربع فئات حيث يبدأ سعرها من 70 يورو كفئة رابعة ويصل إلى 600 يورو في الفئة الأولى داخل ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول والذي يتسع لقرابة 72 ألف متفرج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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