يويفا يبدأ طرح تذاكر نهائي أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن بدء طرح تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي والذي سيحتضنه ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا .

وذكرت الصحيفة الكاتالونية أن اليويفا بدء طرح 6 آلاف تذكرة للبيع كمرحلة مبدئية فيما سيواصل بيع كمية أخرى حتى 12 مارس الجاري، ومن المتوقع أن يتحصل الفريقان اللذان سيصلان للنهائي على 20 ألف مقعد لكل منهما فيما ستقسم باقي التذاكر على الاتحادات الرياضية والشركات والجهات الراعية .

وقسمت التذاكر إلى أربع فئات حيث يبدأ سعرها من 70 يورو كفئة رابعة ويصل إلى 600 يورو في الفئة الأولى داخل ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول والذي يتسع لقرابة 72 ألف متفرج.

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