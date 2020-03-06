هازارد يجري عملية جراحية في أمريكا

أعلن نادي ريال مدريد أن نجمه البلجيكي إيدين هازارد خضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية دون تحديد مدة الغياب .

وأصدر النادي الملكي بيانا أكد فيه أن هازارد أجرى جراحة في دالاس الأمريكية على مستوى عظمة الشظية اليمنى، التي أصيب فيها خلال مباراة الفريق أمام ليفانتي في الأسبوع الخامس والعشرين من الليغا وأكد الميرينغي أن هازارد سيبقى تحت الملاحظة حتى يبدأ بالتعافي .

وكانت تقارير صحفية إسبانية أوضحت أن هازارد سيتغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر ما يعني أن موسم اللاعب قد انتهى مع الفريق وسيعود قبل انطلاق اليورو.

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