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هازارد يجري عملية جراحية في أمريكا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي ريال مدريد أن نجمه البلجيكي إيدين هازارد خضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية دون تحديد مدة الغياب .

وأصدر النادي الملكي بيانا أكد فيه أن هازارد أجرى جراحة في دالاس الأمريكية على مستوى عظمة الشظية اليمنى، التي أصيب فيها خلال مباراة الفريق أمام ليفانتي في الأسبوع الخامس والعشرين من الليغا وأكد الميرينغي أن هازارد سيبقى تحت الملاحظة حتى يبدأ بالتعافي .

وكانت تقارير صحفية إسبانية أوضحت أن هازارد سيتغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر ما يعني أن موسم اللاعب قد انتهى مع الفريق وسيعود قبل انطلاق اليورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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