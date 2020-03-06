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ليبيا تحصد برونزية في طواف موريتانيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت بعثة المنتخب الوطني للدراجات الميدالية البرونزية في الطواف الدولي الذي تحتضنه موريتانا انطلاقا في الثاني من مارس والذي يستمر حتى السابع من الشهر نفسه.

وجاءت الميدالية البرونزية للمنتخب إثر حصول الدراج محمد الشبلي على المركز الثالث، وتضم بعثة منتخبنا 6 دراجين هم مالك الشيباني وأنس اليتيم ومحمد الشبلي وحاتم مقنني وطارق بادي وأحمد عقارب بقيادة المدرب محمد التومي ومساعده فتحي الطيب.

وكان الدراج محمد الشبلي قد حقق الفضية للمنتخب الوطني في طواف موريتانيا الدولي العام الماضي، كما حقق الدراج علاء القزيري الذهبية للمنتخب في نفس الدورة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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