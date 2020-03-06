ليبيا تحصد برونزية في طواف موريتانيا

حققت بعثة المنتخب الوطني للدراجات الميدالية البرونزية في الطواف الدولي الذي تحتضنه موريتانا انطلاقا في الثاني من مارس والذي يستمر حتى السابع من الشهر نفسه.

وجاءت الميدالية البرونزية للمنتخب إثر حصول الدراج محمد الشبلي على المركز الثالث، وتضم بعثة منتخبنا 6 دراجين هم مالك الشيباني وأنس اليتيم ومحمد الشبلي وحاتم مقنني وطارق بادي وأحمد عقارب بقيادة المدرب محمد التومي ومساعده فتحي الطيب.

وكان الدراج محمد الشبلي قد حقق الفضية للمنتخب الوطني في طواف موريتانيا الدولي العام الماضي، كما حقق الدراج علاء القزيري الذهبية للمنتخب في نفس الدورة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية