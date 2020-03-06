فتح باب التسجيل في بطولة 3×3 لكرة السلة

فتحت اللجنة العليا لبطولة 3×3 الثانية لكرة السلة باب التسجيل أمام الفرق الراغبة بالمشاركة في البطولة ابتداء من يوم أمس الخميس وحتى يوم الاثنين التاسع من الشهر الجاري.

وقد حددت اللجنة أعمار المشاركين ، بمواليد 2002 ، 2003، 2004، ولن يسمح بمشاركة أي لاعب غير مسجل بأحد الأندية التابعة للاتحاد الفرعي بنغازي ،كما سيتم تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالاتحاد الليبي والاتحاد الدولي للعبة.

يشار إلى أن البطولة ستقام على الملعب المكشوف في أكاديمية النجم الأزرق على أن يتم تحديد موعدها بعد انتهاء فترة التسجيل.

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