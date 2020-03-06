اخبار الرياضة

فتح باب التسجيل في بطولة 3×3 لكرة السلة

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فتحت اللجنة العليا لبطولة 3×3 الثانية لكرة السلة باب التسجيل أمام الفرق الراغبة بالمشاركة في البطولة ابتداء من يوم أمس الخميس وحتى يوم الاثنين التاسع من الشهر الجاري.

وقد حددت اللجنة أعمار المشاركين ، بمواليد 2002 ، 2003، 2004، ولن يسمح بمشاركة أي لاعب غير مسجل بأحد الأندية التابعة للاتحاد الفرعي بنغازي ،كما سيتم تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالاتحاد الليبي والاتحاد الدولي للعبة.

يشار إلى أن البطولة ستقام على الملعب المكشوف في أكاديمية النجم الأزرق على أن يتم تحديد موعدها بعد انتهاء فترة التسجيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك