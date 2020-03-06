لجنة الاهتمام بالرياضيين تواصل برنامجها

انتقلت لجنة الاهتمام بالرياضيين المتميزين التابعة للجنة الأولمبية الليبية إلى ثالث مراحل برنامجها المتعلق بإجراء الكشوفات الطبية والقياسات الرياضية لـ 35 رياضيا من سبعة اتحادات رياضية.

وتشمل الاتحادات كلا من: التايكواندو، والكرة الحديدية، ووالسهم، وكرة السلة، والمبارزة، ورفع الأثقال، وكرة الطاولة، على أن يستمر العمل في الأسبوع القادم مع باقي رياضيي الاتحادات الأخرى.

وكانت المرحلة الأولى قد تضمنت إجراء اللقاءات مع رؤساء وممثلي الاتحادات العامة لشرح أهداف البرنامج أما المرحلة الثانية فقد تضمنت إجراء القياسات الجسمية والفسيولوجية للرياضيين المستهدفين في معامل الأكاديمية الأولمبية الليبية.

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