اخبار الرياضة

لجنة الاهتمام بالرياضيين تواصل برنامجها

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقلت لجنة الاهتمام بالرياضيين المتميزين التابعة للجنة الأولمبية الليبية إلى ثالث مراحل برنامجها المتعلق بإجراء الكشوفات الطبية والقياسات الرياضية لـ 35 رياضيا من سبعة اتحادات رياضية.

وتشمل الاتحادات كلا من: التايكواندو، والكرة الحديدية، ووالسهم، وكرة السلة، والمبارزة، ورفع الأثقال، وكرة الطاولة، على أن يستمر العمل في الأسبوع القادم مع باقي رياضيي الاتحادات الأخرى.

وكانت المرحلة الأولى قد تضمنت إجراء اللقاءات مع رؤساء وممثلي الاتحادات العامة لشرح أهداف البرنامج أما المرحلة الثانية فقد تضمنت إجراء القياسات الجسمية والفسيولوجية للرياضيين المستهدفين في معامل الأكاديمية الأولمبية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك