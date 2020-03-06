اخبار الرياضة

انطلاق رالي الأوصاف الأثرية في باطن الجبل (صور)

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توافد أفراد وفرق ووفود من عشاق الرياضات الميكانيكية وبالأخص الراليات الصحراوية من كل حدب وصوب من ليبيا ولم يمنعهم أو يقف في طريقهم أي عائق من أجل المشاركة والاستمتاع بالنسخة الأولى من سباق رالي الأوصاف الأثرية في باطن الجبل.

وانطلقت فعاليات الرالي من تيجي، والتي ازدانت بعروض راكبي الدراجات النارية والسيارات الرباعية باستعراضات لمركباتهم وإمكانيتها الميكانيكية والفنية أمام المنصة في الساحة وعلى الكثبان الرملية الصحراوية في منظر جميل الصورة.

ويستمر السباق الذي انطلق الخميس ثلاثة أيام، وشهد المحفل تنظيما و تنسيقا جيدا من اللجنة المشرفة ، وزينه الشغف الكبير من السائقين والجمهور، ماينبئ بنسخة أولى ناجحة متكاملة الأوصاف لرالي الأوصاف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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