انطلاق رالي الأوصاف الأثرية في باطن الجبل (صور)

توافد أفراد وفرق ووفود من عشاق الرياضات الميكانيكية وبالأخص الراليات الصحراوية من كل حدب وصوب من ليبيا ولم يمنعهم أو يقف في طريقهم أي عائق من أجل المشاركة والاستمتاع بالنسخة الأولى من سباق رالي الأوصاف الأثرية في باطن الجبل.

وانطلقت فعاليات الرالي من تيجي، والتي ازدانت بعروض راكبي الدراجات النارية والسيارات الرباعية باستعراضات لمركباتهم وإمكانيتها الميكانيكية والفنية أمام المنصة في الساحة وعلى الكثبان الرملية الصحراوية في منظر جميل الصورة.

ويستمر السباق الذي انطلق الخميس ثلاثة أيام، وشهد المحفل تنظيما و تنسيقا جيدا من اللجنة المشرفة ، وزينه الشغف الكبير من السائقين والجمهور، ماينبئ بنسخة أولى ناجحة متكاملة الأوصاف لرالي الأوصاف.

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