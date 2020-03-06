اتحاد الطاولة يقترب من تجهيز صالة خاصة للمنتخبات في بنغازي

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يواصل الاتحاد الليبي لكرة الطاولة جهوده للرفع من مستوى اللعبه وفِي هذا الإطار بدأ مشروع بناء صالة خاصة للمنتخبات في مدينة بنغازي .

وقال رئيس الاتحاد الفر عي لتنس الطاولة بنغازي خالد العريبي إن إنشاء هذه الصالة انطلق منذ شهرين بجهود مباشرة لرئيس الاتحاد الليبي للعبه محمد بوسيف

وأضاف العربيي لـ”أخبار ليبيا 24″ إن المشروع وصل إلى مرحلة متقدمة وتوقفنا حاليا بسبب الأمور المالية.

وتابع رئيس الاتحاد الفر عي :”نحاول إيجاد دعم مالي خاصة فيما يتعلق بالأرضية التي تعتبر مكلفة جدا خاصة وأننا نرغب في جعل هذه الصالة دولية وذلك لاحتضان منافسات دولية”.

وأشار العريبي إلى أن مساحة الصالة 660 متر مربع منها 240 متر مربع خاصة بصالة اللعب و تحوي 5 غرف منها غرف للإقامة للرياضيين و مكتب إداري و عدد 4 دورات مياه.

وختم رئيس الاتحاد الفر عي :”نسعى لاستكمال البناء خلال الأيام المقبلة على أن يتم الانتهاء بشكل كامل قبل شهر رمضان”.

هذا ويسعى الاتحاد الليبي لكرة الطاولة لإنشاء صالة مشابه في مدينة طرابلس خلال الفترة المقبلة.

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