برشلونة يسعى لاستعادة الثقة بعد خسارة الكلاسيكو

بعد الخسارة في الكلاسيكو يعود برشلونة لمباريات الليغا وهذه المرة في مواجهة لن تخلو من الصعوبة عندما يستضيف في الكامب نو القادم من إقليم الباسك ريال سوسيداد في الجولة السابعة والعشرين.

ويدخل البلوغرانا المواجهة بحثا عن استعادة الثقة التي غابت بعد الخسارة في السانتياغو برنابيو بثنائية أمام الغريم ريال مدريد والتفريط بالصدارة، رغم أن الجميع يعلم أن الفريق يعاني منذ فترة داخل الملعب وخارجه لذا فالخروج ببطولة في الموسم يعد إنجازا يسعى إليه المدرب كيكي سيتين وجميع اللاعبين .

وأصبح البارسا يبتعد بفارق نقطة واحدة عن الصدارة، ورغم أن الفارق ليس بالبعيد إلا أن الفريق يعاني من الجانب الدفاعي، وإصابة كل من سواريز وديمبيلي أثرت على الشق الهجومي رغم تواجد هداف الليغا ليونيل ميسي .

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة أكد المدرب كيكي سيتين أن الفريق لم يدخل في أزمة بعد الخسارة في الكلاسيكو نافيا وجود أي خلافات داخل غرف الملابس مشيرا إلى أن نقطة العودة ستكون الفوز بإقناع على ريال سوسيداد والذي يعد من أقوى فرق الليغا .

ومن الجهة الأخرى وبعد التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا يسعى ريال سوسيداد للعودة بنتيجة إيجابية من أصعب ملاعب إسبانيا لتقربه من مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فالفريق الباسكي يبتعد عن المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط في صراع يعد مشتعلا بين أربعة فرق على بطاقتي المركز الثالث والرابع .

وستكون المواجهة ذات طابع خاص ، فبرشلونة يأمل التعويض واسترجاع الصدارة ولو بشكل مؤقت قبل موقعة ريال مدريد ومضيفه ريال بيتيس، في حين ستكون رحلة سوسيداد إلى كاتالونيا من أجل موسم ينهيه في مركز مؤهل لأبطال أوروبا.

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