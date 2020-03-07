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تأجيل مباراة سان جيرمان وستراسبورغ بسبب كورونا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مواجهة ستراسبورغ مع ضيفه المتصدر باريس سان جيرمان ضمن الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة .

وجاء تأجيل المباراة من قبل رابطة الدوري في فرنسا بعد انتشار فيروس كورونا في إقليم “باس راين” والذي يتواجد فيه فريق ستراسبورغ ، حيث كان من المفترض أن تلعب المباراة على ملعب ألمينو مساء اليوم، وأكدت الرابطة أنها في طريقها لدراسة تأجيل عدد من المباريات في الجولات المقبلة .

ويواصل باريس سان جيرمان صدارته للدوري بثماني وستين نقطة، بفارق بعيد عن ملاحقه المباشر أولمبيك مارسيليا وصل لثلاث عشرة نقطة، بينما يحتل ستراسبورغ المرتبة العاشرة بثماني وثلاثين نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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