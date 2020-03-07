تأجيل مباراة سان جيرمان وستراسبورغ بسبب كورونا

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مواجهة ستراسبورغ مع ضيفه المتصدر باريس سان جيرمان ضمن الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة .

وجاء تأجيل المباراة من قبل رابطة الدوري في فرنسا بعد انتشار فيروس كورونا في إقليم “باس راين” والذي يتواجد فيه فريق ستراسبورغ ، حيث كان من المفترض أن تلعب المباراة على ملعب ألمينو مساء اليوم، وأكدت الرابطة أنها في طريقها لدراسة تأجيل عدد من المباريات في الجولات المقبلة .

ويواصل باريس سان جيرمان صدارته للدوري بثماني وستين نقطة، بفارق بعيد عن ملاحقه المباشر أولمبيك مارسيليا وصل لثلاث عشرة نقطة، بينما يحتل ستراسبورغ المرتبة العاشرة بثماني وثلاثين نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية