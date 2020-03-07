اخبار الرياضة

رونالدينهو خارج قفص الاتهام

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غادر نجم برشلونة السابق البرازيلي رونالدينهو مكتب المدعي العام في البارغواي دون توجيه أي اتهامات له، بعد التحقيقات التي طالته برفقة شقيقه، والإدلاء بشهادتهما حول واقعة تزوير جواز السفر.

وبحسب صحيفة الكوميركو البرازيلية فإن رونالدينهو عاد رفقة شقيقه روبيرتو إلى الفندق الذي يقيمون فيه في البارغواي بعد احتجازهم لمدة ثماني ساعات تقريبا بمكتب النائب العام في البلاد، بسبب دخولهم بجوازات سفر مزورة وبدون موافقة من الوزارة المسؤلة. وكانت وسائل إعلام بارغوايانية قد نشرت صورة من جواز سفر النجم البرازيلي بعد القبض عليه.

ويحمل اللاعب جنسية الباراغواي بعدما كانت البرازيل قد قررت في يوليو من العام الماضي سحب جوازي السفر من رونالدينهو وشقيقه بسبب الحكم الصادر نتيجة مخالفة في الإنشاءات بالشركة العقارية التي يمتلكانها في عام 2015.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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