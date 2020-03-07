تنظيم سباق “الطريق” لطلبة المدارس الخاصة بسبها

قام مكتب التعليم الحر التابع لمراقبة التعليم في بلدية سبها بتنظيم سباق الطريق لطلبة المدارس الخاصة، ضمن سلسلة المناشط الرياضية لطلبة البلدية.

وانطلق السباق من أمام مبنى الإدارة العامة لجامعة سبها بمشاركة 170 طالباً في هذا السباق يمثلون 13 مدرسة خاصة بغرض الترفيه عن الطلبة وإخراجهم من ضغوطات الفصول الدراسية.

وقُسّم المشاركين إلى 3 فئات وهي التعليم الأساسي بشقين تنافسوا لمسافة 1500 متر والتعليم الثانوي بشق واحد تنافس فيه الطلبة لمسافة 2000 متر، امتدت عبر الشارع الواسع وانتهت في نقطة الوصول أمام المسرح الشعبي، بتتويج المتسابقين الفائزين بالتراتيب الأولى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية