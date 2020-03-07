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الزمالك يصل نصف نهائي أبطال أفريقيا للمرة العاشرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم خسارته في إياب ربع النهائي أمام حامل اللقب الترجي الرياضي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس.

وسجل الترجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من علامة الجزاء عن طريق بلال بن ساحة بعدما تسبب فيها محمود علاء مدافع الزمالك إثر اصطدام الكرة في يده.

ولم يكن هذا الهدف كافيا لصالح رفقاء حمدو الهوني ومعز بن شريفية للوصول إلى دور الأربعة من البطولة الأغلى إفريقيا على مستوى الأندية، ليصل الزمالك إلى قبل النهائي للمرة العاشرة في تاريخه مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في القاهرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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