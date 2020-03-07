الزمالك يصل نصف نهائي أبطال أفريقيا للمرة العاشرة

تأهل الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم خسارته في إياب ربع النهائي أمام حامل اللقب الترجي الرياضي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس.

وسجل الترجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من علامة الجزاء عن طريق بلال بن ساحة بعدما تسبب فيها محمود علاء مدافع الزمالك إثر اصطدام الكرة في يده.

ولم يكن هذا الهدف كافيا لصالح رفقاء حمدو الهوني ومعز بن شريفية للوصول إلى دور الأربعة من البطولة الأغلى إفريقيا على مستوى الأندية، ليصل الزمالك إلى قبل النهائي للمرة العاشرة في تاريخه مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في القاهرة.

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