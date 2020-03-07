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الدغائمي تشارك في تحكيم نزالات بطولة كيك بوكسينغ بالأردن

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شاركت الحكم الليبية نجلاء الدغائمي بنجاح في تحكيم نزالات بطولة (المرحوم المهندس زياد العواملة) للكيك بوكسينغ .

وأقيمت البطولة بتنظيم من أكاديمية نادي أبو نصير للفنون القتالية في العاصمة الأردنية عمان صباح يوم الجمعة برعاية الدكتور باسل الشاعر رئيس الاتحادين العربي والأردني للكيك بوكسينغ ونائب رئيس الاتحاد الدولي للواكو.

وتمتلك الدغائيمي سجلا حافلا وشهادة دولية في تحكيم رياضات الفنون القتالية ، حيث شاركت الحكم الليبية في العديد من البطولات، كان آخرها تحكيم نزالات بطولة المملكة الأردنية للكيك بوكسينغ فئة الرجال التي احتضنتها أيضا عمان في مطلع شهر فبراير الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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