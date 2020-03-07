ختام رالي الأوصاف الأثرية في باطن الجبل

حالة الطقس والرياح المثيرة للأتربة صباح يوم الجمعة لم تمنع إقامة سباق رالي الأوصاف الأثرية بضواحي تيجي في باطن الجبل، والذي استقطب حوالي 140 متسابقا، جاؤوا من مختلف المناطق الليبية للمشاركة في العرس الرياضي الكبير، من تحت القوس الكبير الذي يمثل نقطة البداية

وعند الموعد المحدد، بدأت السيارات واحدة تلو الأخرى بالانطلاق، ففتحت الرحلة والتزم المتسابقون بخط السير المحدد للرالي والمقدر بحوالي 40 كيلومترا مرورا بنقاط المراقبة المختلفة والموزعة على مسار السباق، ولأن لكل بداية نهاية، وصل المتسابقون تباعا إلى نقطة النهاية في آخر السباق، وكان أولهم المتوج بالرالي أحمد المسلاتي، وقد جاء ثانيا محمد الترهوني ، فيما حل ثالثا نصر المشري .

مجهود كبير بذلته اللجنة المنظمة ولجنة التحكيم في تنظيم سير فعاليات أولى نسخ هذا الرالي، حيث حضرت جموع كبيرة من الجمهور وعشاق الرياضات الميكانيكية في منطقة الأوصاف الأثرية للاستمتاع بمشاهدة أولى نسخات هذا الحدث الرياضي.

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