بنغازي .. دورة تدريبية دولية لمدربي وحكام لعبة الكاراتيه بإشراف خبراء من الجزائر

بنغازي 07 مارس 2020 (وال)- انطلقت بمجمع سليمان الضراط للألعاب الرياضية ببنغازي، دورة تدريبية دولية لمدربي وحكام لعبة الكاراتيه، بإشراف خبراء من الجارة الجزائر.

هذا وينظم الدورة التي انطلقت اليوم السبت، الاتحاد الفرعي ببنغازي للكاراتيه، في إطار الرفع من مستوى الأداء لدى الرياضيين، وإضافة كل ما هو جديد في لعبة الكاراتيه.

والبداية كانت فترة الصباحية، بتدريبات المدربين، وفترة الظهيرة تم تقديم جانب التحكيمي وقوانين عامة، إلى جانب النظري، ومحاضرة عن المنشطات، والبرنامج التحكيمي والتدريبي الخاص بالمدربين خلال الفترة المسائية.

وتخللت الدورة زيارة لمعالي وزير الشباب والرياضة في الحكومة الليبية، لرفع من معنويات كافة الرياضيين، والتأكيد على أهمية لعبة الكاراتيه، وما تم توصل إليه من تقدم في مجال هذه اللعبة. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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