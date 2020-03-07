الورفلي يتأهل مع الرجاء لنصف نهائي أبطال أفريقيا

تأهل لاعبنا الدولي سند الورفلي رفقة فريقه الرجاء البيضاوي المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة اليوم أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

ولعبت المباراة بين الفريقين، السبت، لحساب إياب الدور ربع نهائي للبطولة على ملعب سيداد في مدينة لواندا الكونغولية.

وسجل إسحاق تشيبانغو هدف الفوز للفريق الكونغولي والذي على الرغم من ذلك قد ودع المسابقة بعد خسارته ذهابا أمام الرجاء في المغرب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وبهذا سيقابل الرجاء فريق الزمالك في نصف النهائي ذهابا يوم الأول من مايو في المغرب وإيابا في مصر يوم الثامن من نفس الشهر.

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