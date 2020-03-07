ليفربول يعود للانتصارات على حساب بورنموث

عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات بفوزه اليوم على بورنموث بهدفين لواحد في المباراة التي لعبت بينهما على ملعب الأنفيلد لحساب الجولة 29 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم .

وباغت الضيوف مضيفيهم بالتسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق كاليوم ويسلون، لكن محمد صلاح قد انتفض وسجل هدف التعادل للريدز في الدقيقة 25.

وبعدها بثمانية دقائق أضاف ساديو ماني الهدف الثاني الذي انتهت عليه المباراة، ليقترب ليفربول خطوة نحو اللقب بتربعه على صدارة البريمرليغ بـ82 نقطة، فيما بقي بورنموث في المركز 18 بـ27 نقطة.

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