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ليفربول يعود للانتصارات على حساب بورنموث

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات بفوزه اليوم على بورنموث بهدفين لواحد في المباراة التي لعبت بينهما على ملعب الأنفيلد لحساب الجولة 29 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم .

وباغت الضيوف مضيفيهم بالتسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق كاليوم ويسلون، لكن محمد صلاح قد انتفض وسجل هدف التعادل للريدز في الدقيقة 25.

وبعدها بثمانية دقائق أضاف ساديو ماني الهدف الثاني الذي انتهت عليه المباراة، ليقترب ليفربول خطوة نحو اللقب بتربعه على صدارة البريمرليغ بـ82 نقطة، فيما بقي بورنموث في المركز 18 بـ27 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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