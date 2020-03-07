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إشبيلية يفرض التعادل على اتلتيكو مدريد

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فرض فريق اشبيلية التعادل على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين لمثلهما في لقاء الصراع على المركز الثالث الذي أقيم بينهما لحساب الأسبوع 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت الأهداف الأربعة في الشوط الاول، حيث بادر الضيوف بافتتاح النتيجة في الدقيقة 19 عن طريق لوك دي يونغ، لكن أصحاب الأرض عدلوا النتيجة بهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح ألفارو موراتا في الدقيقة 32، وبعد أربع دقائق سجل جواو فيليكس الهدف الثاني للروخي بلانكوس، لكن النادي الأندلسي أبى إلا أن يخرج متعادلا بتسجيل الهدف الثاني عن طريق لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وبذلك يضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، فاتلتيكو ظل رابعا بـ45 نقطة من 26 مباراة، وإشبيلية بقى ثالثا بـ47 نقطة ولكن من 27 مباراة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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