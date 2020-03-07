النصر يحل ضيفا على حسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يحل فريق النصر لكرة القدم، غدا الأحد، ضيفا على فريق حسنية أغادير المغربي، ضمن إياب دور ربع نهائي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية).

وبالنظر إلى نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب بتروسبورت في القاهرة والمنتهية لصالح حسنية أغادير بخماسية نظيفة، ستكون مهمة الفريق الليبي صعبة جداً، ويلزم التفوق على أرض خصمه بنتيجة ستة أهداف نظيفة.

وتشهد تشكيلة النصر التي تخوض مواجهة حسنية أكادير غيابات مهمة لعل أبرزها غياب هداف الفريق ونجمه خالد مجدي الموقوف بسبب تناول مادة محظورة، كما سيغيب نجم وسط الفريق عبد الله بلعم الموقوف بقرار من إدارة النادي بسبب مشادات مع الجماهير خلال مباراة الذهاب.

وستقام المباراة على أرضية ملعب أدرار في مدينة أغادير دون حضور الجمهور، بسبب مخاوف من فيروس كورونا، وقد وصلت بعثة النصر إلى المغرب، الأربعاء الماضي.

وكان فريق النصر قد تأهل إلى دور ربع نهائي لبطولة الكونفيدرالية عقب حلوله في المركز الثاني في المجموعة الثانية بثمان نقاط، خلف حوريا الغيني متصدر المجموعة برصيد 14 نقطة، بعد أن قدم ممثل ليبيا أداء متميزا في ذاك الدور.

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