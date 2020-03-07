اخبار الرياضة

انطلاق المرحلة الثانية لدوري الفئات السنية لكرة الطائرة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت يوم أمس الجمعة بمجمع المرحوم سليمان الضراط في مدينة بنغازي وقاعة المرحوم أحمد الحاسي بمدينة المرج المرحلة الثانية لدوري الفئات السنية بنغازي لكرة الطائرة .

وجاءت النتائج المسجلة بقاعة المرج تفوق براعم المروج على براعم الأخضر بنتيجة شوطين لصفر، وفي اللقاء الثاني تفوق آمال المروج على آمال الأخضر بنتيجة ثلاث أشواط لصفر .

وعلى أرضية مجمع المرحوم سليمان الضراط تفوق براعم النصر على براعم الهلال بشوطين لصفر، وفي اللقاء الثاني تفوق آمال الأهلي على آمال النصر بنتيجة ثلاث أشواط لشوطين .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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