البرغوث يسجل رقماً قياسياً جديداً ويتخطى رونالدو

رفع البرغوث الأرجنتيني مهاجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ( 32 ) عاماً، رصيده الإجمالي من الأهداف في الدوريات الخمس الإسبانية الكبرى إلى 438 هدفاً.

جاء ذلك بعد تسجيله هدف من ركلة جزاء في مرمى ريال سوسيداد خلال مباراة أمس السبت ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ، ليضمن بذلك نقاط المباراة الثلاث ، ويسجل إنجازا جديدا في مسيرته الحافلة بالأرقام والألقاب.

وبهذا الهدف رفع ميسي رصيده الإجمالي إلى 19 في صدارة هدافي “الليغا” هذا الموسم، حيث عاد للتفوق، وبفارق هدف واحد، على غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو الذي أحرز 437 في بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي على الترتيب.

وتفوق ميسي برقم آخر على رونالدو، يتمثل في تسجيله أهدافه الـ438 في 474 مباراة، بينما أحرز رونالدو، 35 عاما، أهدافه الـ437 في 540 مباراة، وفق ما أورد موقع صحيفة “آس” الإسبانية.

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