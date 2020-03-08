النصر يواجه حسنية أغادير في مباراة “رد الاعتبار”

يواجه النصر اليوم حسنية أغادير لحساب إياب ربع نهائي الكونفدرالية في مباراة ستكون فقط لرد الاعتبار بعد الخسارة الثقيلة أمامه في مباراة الذهاب التي انتهت بخماسية نظيفة للفريق المغربي.

النصر غير مطالب بالفوز نظرا للظروف القاهرة التي تشهدها الرياضة الليبية فبلوغه هذا الدور وسط نقص الإمكانات يعد إنجازا في حد ذاته لكن أبناء البركة عليهم القتال في المغرب إذا ما أرادوا الخروج مرفوعي الرأس.

ولم يكن الفريق جاهزا لمواجهة ربع النهائي فالنصر تجمع قبل المباراة بأسبوع فقط وعقوبة خالد مجدي عمقت من جراح الفريق الذي كان ينزف أساسا بعد إصابة ربيع اللافي وحامد الثلبة.

مواجهة اليوم ستشهد أيضا غياب الساعدي العلام بعد إصابته في الغضروف، فكيف سيتعامل الككلي مع كل هذه الغيابات، خاصة أن هذا المدرب الشاب أثبت للجميع أنه قادر على التحدي.

النصر اليوم يلعب بضغوط أقل، فلا أحد يطالبه بالتأهل لكن على اللاعبين الدفاع بقوة عن سمعة الكرة الليبية وإحراج الحسنية على أرضه ومن ثم بكل تأكيد سيغادر ممثل الكرة الليبية فريق النصر مرفوع الرأس من الكونفدرالية الأفريقية.

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