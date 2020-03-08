بن علي يقود كروتوني للمركز الثاني في السيريا “ب”

قاد الدولي الليبي أحمد بن علي فريقه كروتوني الإيطالي للفوز على مضيفه فينيسيا بثلاثة أهداف لهدف وحيد لحساب الجولة الثامنة والعشرين من السيريا “ب”.

كروتوني بادروا أولا بالتسجيل عن طريق لاعبنا الدولي أحمد بن علي في الدقيقة الثانية عشرة ليعزز بعدها زميله لوكا ماروني تقدم كروتوني بهدف ثان في الدقيقة السادسة والثلاثين وليحسم بن علي اللقاء بإمضائه على ثلاثية فريقه والهدف الشخصي الثاني له في المباراة.

وانتهت المواجهة بثلاثة أهداف لهدف وحيد بعدما استطاع فينيسيا تقليص الفارق بهدف فابريزيو كاليارا في الدقيقة الثالثة والثمانين، لبرفع كروتوني رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني حيث بات قريبا جدا من الصعود للسيريا “آ”.

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