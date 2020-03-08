ديربي ناري في “أولد ترافود”.. بين حسابات الثأر والفرص الثمينة

ستكون المواجهة بين قطبي مدينة مانشستر مشتعلة بين اليونايتد والسيتي على ملعب أولد ترافود في قمة سيسعى خلالها أبناء المدرب أولي سولشاير للتقدم في منافسة التأهل للمركز الرابع المؤهل للأبطال .

ويدخل الوصيف مانشستر سيتي المواجهة وعينه على الثأر من الخسارة على ملعبه في مرحلة الذهاب بهدفين مقابل هدف وتحقيق فوز جديد يرفع معنويات أبناء المدرب بيب غوارديولا الذي توج قبل أيام بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة الثالثة على التوالي .

وسيكون صاحب الأرض، اليوم، مطالبا بتحقيق النقاط الثلاث في الديربي للاقتراب من هدف الموسم وهو التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل حيث يحتدم التنافس بين أربعة أندية وتفصل الفريق ثلاث نقاط عن المركز الرابع .

ويمثل مسرح الأحلام هذا الموسم حصنا منيعا للشياطين الحمر أمام فرق القمة، لكن العقد الأخير يعد الملعب تميمة الحظ للسيتزن ومدربه غوارديولا من ناحية النتائج .

وتواجه الفريقان تاريخيا خمسا وأربعين مرة في حقبة البريمرليغ حيث حقق الشياطين الحمر الفوز اثنتين وعشرين مرة مقابل خمس عشرة مرة للسيتي فيما كان التعادل متواجدا في الديربي ثماني مرات .

وستكون القمة عنوانها تحقيق الفوز ولا شيء سواه لمانشستر يونايتد في حال أراد الاقتراب وتضييق الخناق على تشيلسي الرابع فيما يريد السيتي التعويض والثأر من خسارة الذهاب قبل مواجهة الريال التي تعد الأهم للفريق في مشوار التتويج الأوروبي المنتظر.

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