طقطق يُشارك أساسياً مع البورسعيدي أمام نهضة بركان

يخوض لاعبنا الدولي مفتاح طقطق مساء اليوم إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية مع فريقه المصري البورسعيدي أمام نهضة بركان المغربي وصيف النسخة الماضية.

وكان الدولي الليبي قد شارك في تعادل فريقه المصري أمام نهضة بركان المغربي عندما أحرز الهدف الثاني، وسيسعى طارق العشري من خلال هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز من أجل العبور إلى نصف النهائي لكنه سيصطدم بفريق منظم يعتبر من أفضل فرق القارة السمراء في الآونة الأخيرة.

وكان المصري البورسعيدي قد حل ثانيا في مجموعته في الكونفدرالية الأفريقية خلف مواطنه نادي بيراميدز.

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