يوفنتوس يستقبل الإنتر في صراع صدارة الكالتشيو

تُلعب مساء اليوم قمة الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم بين يوفنتوس صاحب المركز الثاني وإنتر ميلانو الثالث في مباراة ستقام بدون حضور الجمهور بعد تأجليها من قبل السلطات الإيطالية بسبب انتشار فيروس كورونا في عدد من الأقاليم.

ويدخل يوفنتوس ديربي إيطاليا الصامت داخل الملعب وهو ليس في أفضل حالاته بعد الخسارة أمام ليون في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا لكن الفريق أصبح مكتملا بتواجد أغلب اللاعبين المصابين بعودة كل من سامي خضيرة ودوغلاس كوستا في وقت من المتوقع فيه مشاركة قائد الفريق جورجيو كيليني

وسيعول البيانكونيري كما جرت العادة على نجمه وهدافه كرستيانو رونالدو الطامح لمعانقة الشباك للمرة الثانية عشرة على التوالي في مشاركاته بالدوري هذا الموسم، فيما سيدخل النيراتزوري مواجهة ديربي إيطاليا بالاعتماد على ثنائي خط الهجوم روميلو لوكاكو ولوتارو مارتينيز.

وستكون المباراة فرصة لعودة المدرب أنطونيو كونتي إلى تورينو للمرة الأولى وهذه المرة كمنافس للسيدة العجوز والذي دافع عن ألوانه لثلاثة عشر عاما كلاعب كما قاد الفريق للتتويج بالدوري ثلاث مرات كمدرب .

ويعد الفارق ليس بالبعيد بين عملاقي الكرة الإيطالية فالبيانكونيري يطمح لاستعادة الصدارة من لاتسيو والإنتر يأمل بتضييق الخناق عليهما لتصبح حينها المنافسة على لقب الدوري مشتعلة بشكل كبير.

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