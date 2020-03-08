سيطرة مصرية مغربية على المربع الذهبي في أبطال أفريقيا

التحق الرجاء والوداد المغربيان والأهلي المصري بالزمالك ليكملوا المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا. لكن المفارقة في بطولة القارة السمراء أن كل الذين صعدوا لنصف النهائي هم أصحاب المركز الثاني في مجموعاتهم.

في لوبامباتشي استطاع الرجاء الحفاظ على نتيجة الذهاب والتي تفوق فيها بثنائية نظيفة في مركب محمد الخامس حيث لم يسمح حارس الرجاء العالمي أنس الزنيتي لمازيمبي سوى بتسجيل هدف واحد فقط بعدما تمكن من صد ركلة الجزاء في الدقيقة الخامسة والسابعين ليقضي على أحلام الكونوغولين بالترشح وليسعد جماهير فريقه بالتأهل للمربع الذهبي

أما في بريتوريا فيبدو أن الأهلي المصري تعلم الدرس جيدا بعد الخسارة الثقيلة أمام صن داونز العام الماضي حيث بدأ فايلر مهاجما رغم أنه تفوق في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة لكن المدرب السويسري أراد تأكيد الفوز والثأر لنادي القرن لتمتد الهجمات الأهلاوية والتي أسفرت عن هدف جاء بنيران صديقة عن طريق ليبو هانغ ماي بوي بعد رفعة من علي معلول لكن أصحاب الأرض ردوا بسرعة عن طريق إسحاق تشيبانغو لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل الإيجابي وليصعد الأهلي المصري بعد تألق لافت للحارس محمد الشناوي

في رادس كان النجم الساحلي ضاغطا على الوداد المغربي المنتشي بفوزه بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب. ومحاولات فريق سوسة توالت دون فائدة حتى جاءت الدقيقة الثامنة والخمسين عندما أحرز كريم العريبي هدف التقدم لليتوال بعد ركلة ركنية لتتوالى بعدها هجمات النجم الذي كان قريبا جدا من إحراز الهدف الثاني، لكن دون جدوى ليطلق الحكم صفارة نهاية المباراة قبل ثلاث دقائق من الوقت الإضافي الممنوح من قبله ليتأهل بالتالي الوداد ويغادر النجم.

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