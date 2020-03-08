برشلونة يرتقي لصدارة الليغا

ارتقى برشلونة لصدارة الليغا مؤقتا بفوزه على ضيفه ريال سوسيداد بهدف دون مقابل على ملعب كامب نو في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وجاء هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الوقت الأصلى بعشر دقائق عن طريق النجم ليونيل ميسي من علامة الجزاء بعد عودة الحكم لمراجعة تقنية الفيديو، وفي الوقت بدل الضائع سجل برشلونة هدفا عبر جوردي ألبا إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود ركلة حرة.

وبهذا الفوز، عاد برشلونة لتحقيق الانتصارات ومصالحة جمهوره بعد خسارة الكلاسيكو الأسبوع الماضي ويرفع رصيد نقاطه إلى ثمانية وخمسين نقطة بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد فيما توقف ريال سوسيداد عند ثلاثة وأربعين نقطة متواجدا في المرتبة السادسة.

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